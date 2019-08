Vaata, kas oled üks 300st, kelle keha soodustab kergemat ärkamist

California San Francisco ülikooli, Utah ülikooli ja Wisconsini ülikooli teadlased arvutasid välja, et umbes üks täiskasvanu 300st suudab hommikut alustada enne kella 5:30 ja olla täielikult puhanud. Teadlased nimetasid nähtust edasiarenenud unefaasiks, mis tähendab, et keha sisemine kell on tunde teiste omadest ees, vahendab California ülikooli koduleht.

Teadlased uurisid 2500 unekliinikusse tulnud patsiendi uneandmeid üheksa aasta jooksul. Uurijate leiud avaldati ajakirjas Sleep. Uuringu vanemautori neuroloogiaprofessori Louis Ptaceki sõnul on sellised "edasijõudnud magajad" valmis õhtul magama minema enne 8:30. Lisaks on sellist tüüpi inimesed valmis varakult voodi minema ja vara tõusma ka päevadel kui nad ei pea töötama. Nädalavahetustel tähendab nende jaoks sisse magamine 5-10 minutit lisaund, selle asemel, et põõnata 30-40 minutit enam kui tavarutiinis, nagu enamik inimesi teevad.