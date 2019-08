See levinud suvine tegevus suurendab vähi riski

Grillimisel lihast eralduv rasv reageerib kuumusega nii, et tekivad polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud ehk PAH-id. Tegemist on kantserogeensete ühenditega, mis jõuavad grillsuitsu ja liha kaudu inimese organismi ning suurendavad maovähi riski. Suitsutatud ja grillitud liha söömine regulaarselt tõstab südamehaiguste ja vähi riski 17–23 protsenti .

Hiljutine uuring näitas, et PAH-id jõuavad organismi lisaks hingamisteede ja grillitud liha söömise kaudu ka läbi naha imendudes. Uuringus osalenud inimesed jaotati kolme rühma – esimesel rühmal oli kokkupuude hingamisteede, naha ja toitumise kaudu, teisel rühmal hingamisteede ja naha kaudu ning kolmandal rühmal ainult naha kaudu (kolmas rühm kandis katse ajal hingamismaske). Osalejatelt võeti proovid enne katset, vahetult pärast katset ja 35 päeva pärast katset. Tulemustest selgus, et kõige suurem kogus PAH-e jõudis organismi grillitud liha söömise kaudu, kuid et teisel kohal oli kokkupuude nahaga ning suitsu sisse hingamine oli kolmandal kohal. See tähendab, et ka need, kes grillimisel ise liha ei söö, puutuvad kokku kantserogeensete ühenditega.