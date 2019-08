Perearst soovitab: 5 asja, mida teha iga päev oma tervise heaks

Käi vähemalt 7000 sammu päevas või tee nädalas 150 minutit ehk vähemalt 20 minutit päevas endale sobivat trenni. Kõige paremini sobib aktiivne kõndimine. Kasu on aga igasugusest aeroobsest koormusest, näiteks rattasõidust. Võimekuse piirides võib teha ka anaeroobset trenni ehk jõutrenni. Silmas tuleb pidada, et populaarne jooksmine ei sobi kõigile ja kui jooksmise järgselt annavad tunda liigesed, siis oleks targem jooksmise asemel proovida kiirkõndi (ka raskustega), sõudmist, jalgrattaga sõitmist või ujumist. Igasugune kehaline aktiivsus oma olemuselt on pikema ja produktiivse elu allikas.

Õige uinumise kellaaeg vähendab stressihormooni taset

Mine varem magama - ideaalis tuleb uinuda ajavahemikus 22:00-23:00. Inimese organismi füsioloogilised rütmid on sellised, et melatoniini («unehormooni», millel on vähi-, stressi-, depressiooni- ja vananemisvastane mõju) tootmine algab õhtul ning öö jooksul toodetakse lausa 70 protsenti kogu melatoniinist. Õigel ajal magama minek vähendab stressihormooni adrenaliini taset ja selle mõjust tingitud organismi rakkude kahjustust, mis tekib siis, kui te liiga kaua üleval olete ja vaatamata läheneva une tunnustele nagu haigutamine, silmade väsimine, kerge nõrkus, üleval olete. Ebapiisav uni võib soodustada südame-veresoonkonna, endokriinsüsteemi, psüühikahäirete ja pahaloomuliste kasvajate teket ning progresseerumist.

Suhkur soodustab põletikku

Vähenda suhkru tarbimist. Asenda valge suhkur puuviljadega või suhkruasendajaga. Erinevate tervisehäirete puhul võib teie perearst täpsemalt just teile sobiva dieedi kohta rohkem rääkida. Suhkur soodustab käärimist soolestikus, muudab soole mikrofloorat, soodustab põletike teket ja kaalu tõusu. Võite alustada sellest, et panete kohvi või tee sisse senise kahe või kolme lusikatäie suhkru asemel üks kuni kaks lusikat, siis pool või üks ning siis näed, et kohvil on ka ilma suhkruta maitset! Vaikselt harjutades muutub see igapäevaseks harjumuseks.

Kehakaal toitudes normi

Ära söö liiga palju. Söö kolm korda päevas, neist viimane kord maksimaalselt kaks kuni kolm tundi enne magamaminekut. Lisaks võib endale lubada üks või kaks kerget vahepala. Sellega tagad piisava insuliinivaba perioodi organismis, tänu millele ei teki rasvumist. Osta koju põrandakaal ja kaalu end vähemalt kord kuus. Kuna ülesöömine ja ülekaal on üks levinumaid probleeme maailmas, siis stabiilne kaalu jälgimine oleks kasulik nii Sulle kui ka lastele. Kõige kahjulikum on vistseraalne ehk kõhuõõne sees siseelundite vahel olev rasv, mida ise ei näe, kuid mis mõjutab negatiivselt nii siseelundite kui ka ainevahetuse tööd. Pea meeles, et kehakaal ei ole ainult number - see on korrapärase ainevahetuse ning pikema ja tervema eluea näitaja.

Närvipinge maha

Leia hetk lõdvestumiseks. See hetk võib olla nii sportimise kui ka muul ajal. Leia endale mõni huvitav hobi. Proovi mediteerida, tegeleda joogaga või vabastava hingamisega - paljudel neist on tõestatud stressivastane, valuvaigistav efekt, positiivne toetav mõju immuunsüsteemile ja mõtlemisfunktsioonidele. Peaasi - tegele sellega võimalusel iga päev kasvõi 10 minutit.