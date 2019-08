Pensionärist ema košmaar - tšempionist poeg on pärast õlaoperatsiooni aheldatud liikumatuna ratastooli

Paldiski kortermaja viiendale korrusele sammudes püüavad pilku ämblikuvõrgud trepikoja radiaatoritel. Uksele tuleb vastu Andrei pensionärist ema Nina, kes hoolitseb poja eest ööpäev ringi nende kahetoalises korteris. «See on košmaar. Raske on, aga ma ära ei anna teda, niikaua kui ise elus olen,» raiub Nina. «Peaksin ise minema operatsioonile, et südamestimulaator panna, aga ei julge minna. Kardan.» Mis saab Andreist, kui ta ei saa enam poja eest hoolitseda? Küsimus painab Ninat, kelle kõrvalt on juba lahkunud ka abikaasa ja Andrei isa, kes aitas elukoormat kanda.