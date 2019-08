Nipid, millega mõõta tervislik kogus maitsvaid toite, mida kiputakse üle sööma

Võib olla keeruline aru saada, mida õige portsjon endast kujutab, sest iga toit on erinev. Portaalis Men´s Health aitab toitumisnõustaja John Whyte mõne lihtsa nipiga kuidas maitsvate toitude koguseid arvestada, et nende ülesöömist vältida.

Veiseliha on kvaliteetne valguallikas. Lisaks sisaldab see tsinki ja rauda, millest esimene hoiab immuunsust toimimas ja teine kannab kudedesse hapnikku. Paras kogus loomaliha on sööja enda peopesa suurune ja paksune. Seal juures ei tohi arvestada sõrmi. Kogus jääb 115 ja 179 grammi vahele.