Perearst vastab: millised on maoprobleemide esimesed tunnused?

Perearsti sõnul peavad inimesed sageli maovalu all silmas erinevat kõhuvalu, kuid maovalu iseloom ja selle kiirgumine kõhu eesseinale annab arstile võimaluse juba tavalisel läbivaatusel aru saada, kas tegemist on maoprobleemi või pigem mõne teise siseelundi haigusega, vahendab Virtuaalkliinik . «Mao sein koosneb mitmest kihist ja sõltuvalt sellest, milline mao osa ja kui mitu seinakihti on kahjustatud, võib erineda ka valude iseloom,» tõdeb Saadi.

«Kõige sagedasem maovalu põhjus on mao limaskesta põletik ehk gastriit, mis võib haarata mao limaskesta koldeliselt, aga tõsisematel juhtudel suisa kogu mao limaskesta. Pikalt kestnud gastriit võib põhjustada maohaavandit või halvimal juhul isegi maovähki,» hoiatab Saadi. Ta paneb kõigile südamele, et maovaluga tuleks arsti poole pöörduda.

«Magu on hästi tundlik nii toidule kui ka emotsionaalse enesetunde häiretele – võite ise mõnikord märgata, kuidas stressirohke päev toob kaasa isutuse või ebameeldiva tunde kõhus. On täheldatud, et emotsionaalselt stabiilsemad inimesed põevad seedekulgla haigusi harvemini kui emotsionaalselt ebastabiilsed või liigselt kohusetundlikud inimesed. Ka maos elaval «halval» bakteril Helicobacter pylori’l on mao limaskesta põletiku tekkes oma roll,» ütleb perearst.