Supilusikatäis mineraale turgutab tervist üllataval moel

Pärm on olnud osa inimese toidulauast tuhandeid aastaid – seda leidub leivas, õlus ja mitmetes teistes toiduainetes. Maitsepärm on pärm helveste kujul ning see sobib maitselisandina pastade või kastmete sisse, eriti hästi sobib see salatitele. Selles sisalduvad toitained ja mineraalid, vitamiinid ja valgud toetavad inimese tervist ja aju funktsioone.