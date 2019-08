Leiti riskitegur, mis tõstab naistel Alzheimeri tõve tekkimise ohtu

Eelnevate uuringute kohaselt mängib vanus olulist rolli selles, kuidas naised taluvad stressi. Sellel on tõendatud negatiivne mõju mälule ja kognitiivsele võimekusele. Tihti on probleemid lühiajalised ja taanduvad stressireaktsiooniga, vahendab Medical News Today .

Teadlased on võtnud nüüd luubi alla stressi ja selle seose pika aja jooksul toimuva kognitiivse tagasilangusega, mis võib viia lõpuks Alzheimerini, mis on dementsuse kõige levinum vorm.

Tavaline stressireaktsioon põhjustab ajutiselt stressihormooni kortisool tõusu, mis langeb taas, kui häiriv olukord on möödas - organism taastub. Korduv stress või eriline tundlikkus toob aga kaasa hormonaalse tasakaalutuse, millest taastumine võtab aega tunduvalt kauem. Teadlased teavad juba ammusest, et kui stressihormoonid püsivad kõrgel, on sel negatiivne mõju hipokampusele, mis tüürib juhirollis mälu tekkel.