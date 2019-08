Uuring: lapsed muudavad õnnelikumaks – kui nad on kodust välja kolinud

Saksamaal asuva Heidelbergi ülikooli teadlased tegid kindlaks, et lastega inimesed on vanemas eas õnnelikumad kui lastetud – seda tingimusel, et lapsed on kodust välja kolinud, vahendab CNN .

Teadurid uurisid 55 000 üle 50-aastast inimest 16 Euroopa riigist ja selgus, et vanemliku rolli positiivsed tahud domineerivad vanemaks saades. Selle üheks olulisemaks põhjuseks on teadlaste arvates, et lapsed muutuvad osaks sotsiaalsest tugivõrgustikust, mis on õnneliku elu tähtis komponent. See tagab, et võimust ei võta üksindus, ja toimib stressirohkete elusündmuste korral puhvrina.