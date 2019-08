Need toidud mõjutavad inimese bioloogilist vanust

Kronoloogiline vanus on inimese vanus aastates, aga keha bioloogiline vanus peegeldab seda, kuidas on inimese elustiil mõjutanud tervist. Kehva elustiili toimel võib organism elatud aastatest sõltumatult kiiremini vananeda. Faktorid, mis mõjutavad bioloogilist vanust, on alkohol, suitsetamine, vähene uni, pikaajaline stress, vähene füüsiline aktiivsus ja ebatervislik toitumine. Bioloogilise vanuse määramiseks uuritakse inimeste geenide olukorda ning telomeeride – kromosoome säilitavad ja kaitsvad DNA ahela osad – pikkust.