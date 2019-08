Teadlik hingamine aitas raskest õnnetusest eluga pääseda

Teadlase arvates on inimesed tugevamad kui nad oskavad arvata.

«Olin teadlane, joogaõpetaja, ÜRO ja Maailma Terviseorganisatsiooni saadik. Pärast jala kaotamist olin terve aasta voodis. Võib päris julgelt öelda, et see, mille läbi elasin, oli kohutav. Aga elus ei ole määrav see, mis sinuga juhtub, vaid mida toimunuga peale hakkad,» räägib isiklikust kogemusest tunnustatud nakkushaiguste uurija Michèle Anne Barocchi.