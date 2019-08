Inseneri sandistanud Alzheimeri tõbi osutus hoopis üllatavaks ravitavaks haiguseks

Paar suve tagasi, 69-aastaselt, mõtles Searle, et ta elu on läbi – keha lakkas aegamööda töötamast, kirjutab BBC . Mehel oli põiepidamatus, raskusi kõndimisega, ta kukkus pidevalt ja asjad ei püsinud meeles. Endine insener oli tagasilanguse mustriga tuttav – ta õde oli surnud Alzheimeri tõvesse 50ndates eluaastates. Ta isa oli surnud dementsuse tõttu, olles veidi üle 80. Searle asus plaanima tulevikku, kus ta ei saa osaleda. 2018. aastaks vajas ta majast lahkumiseks ratastooli ja kodus ringi liikumiseks kõnniraami.

Aasta hiljem tunneb Searle, et on vana elu tagasi saamas. Ta mälu ja füüsis on paranenud. Mees treenib regulaarselt eratreeneriga jõusaalis ja käib jalutamas, et saada juurde võhma.