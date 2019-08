Vererõhk mõjutab kõrges eas aju võimekust

Kõrge vererõhk tähendab, et süda peab nägema rohkem vaeva, et keha verega ühtlaselt varustada. Kõrget vererõhku põhjustab suitsetamine, ülekaal, vähene füüsiline aktiivsus, vale toitumine (liiga suures koguses soola) ja stress. See suurendab südamehaiguste, insuldi ja neeruhaiguste riski. Kuna 15–20 protsenti verest jõuab südame toel ajju, uurisid teadlased, kuidas mõjutab kõrge vererõhk aju tervist pikemas perspektiivis. Muutused vererõhus mõjutavad aju verevarustust ja võivad tekitada kahjustusi või pärssida aju funktsioone.

Uuringus vaadeldi osalejate tervisenäitajaid – vererõhku ja aju tervist – vanusevahemikus 30–70. Leiti, et nooremas eas diagnoositud kõrge vererõhk mõjutas seda, mil määral esines vanemas eas ajus valgeaines kahjustusi. Kahjustuse risk oli kõrge vererõhuga inimestel seitse protsenti suurem kui normaalse vererõhuga inimestel. Valgeaine kahjustused annavad märku organismi veresoonkonna kehvast seisukorrast ning kognitiivse võimekuse vähenemisest. Samuti leiti, et kui nooremas eas kõrget vererõhku ravida, esines väiksema tõenäosusega kõrgemas eas kahjustusi, mis viitab sellele, et vererõhku tuleks kontrollida üsna varakult.