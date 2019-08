Terviseamet annab nõu: kuidas saada lahti kergesti nakkavast ja visast täitõvest?

Terviseameti Põhja regionaalosakonna inspektori Gerda Jürgensoni sõnul on peatäidega nakatumise risk kõige suurem lastekollektiivides, mistõttu peaks lapsevanem enne lapse lasteaeda või kooli saatmist veenduma selles, et laps suve jooksul pedikuloosi ehk peatäitõppe poleks nakatunud. Nakatumine toimub otsese kontakti teel või kaudselt riiete ja voodipesu vahendusel. «Inimesed ei julge tihtipeale abi otsida, sest nad arvavad, et täid tekivad mustusest või räpakusest. Nakkuse võib aga saada igaüks, olenemata tema vanusest, soost või elukommetest,» ütles Jürgenson.