Kalli inimese lähedus leevendab valu

Partneriga koos viibimine mõjub vaimsele ja füüsilisele tervisele positiivselt. Näiteks on välja selgitatud, et romantilise partneri läheduses viibimine vähendab organismis stressihormoonide – kortisooli ja adrenaliini – sisaldust. Samuti on leitud, et üksildus mõjub tervisele kahjulikult – see suurendab organismis põletiku taset ning muudab inimesed valu suhtes tundlikumaks. 148 uuringu andmete analüüsi tulemusel selgus, et lähedased ja tähendusrikkad suhted (sh pere ja head sõbrad) pikendavad eluiga.

Partneri käest kinni hoidmine aitab inimesel füüsilise valuga paremini toime tulla. Teadlaste hinnangul on see sellepärast, et füüsilise kontakti ajal sünkroniseeruvad inimestel ajulained ning tundlikkus valulikele stiimulitele väheneb. Samuti leiti, et mida suurem empaatiavõime inimesel oli, seda paremini olid sünkroonis inimeste ajulained.