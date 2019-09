Aita 25-aastasel kolme lapse emal raske haigusega võidelda

Uuring võttis aega ning mina jõudsin vahepeal kaks korda taas operatsioonil käia. Esimene kord läks edukalt, kuid teine kord kahjuks enam mitte. Kasvaja on selgroolülide vahel ning kirurgiliselt pole võimalik sellest vabaneda.

Seega jäi meile viimane õlekõrs. Lootus saada abi Saksamaale saadetud uuringutest.

Need näitasid, et katsetamise järgus on võimalik proovida kahte ravimit, kuid nende efektiivsus on teadmata. Ravi peaks kestma esialgu kolm kuud.

Ühe kuu ravimi maksumus on 2400 eurot, mida kahjuks meie pere pole võimeline maksma. Kuid see on viimane õlekõrs. Me peame ju midagi tegema! Me ei anna alla ning suureks õnneks on meil siin Eestis olemas Kingitud Elu Fond, kelle käest sellises olukorras abi paluda.

Meie palveid kuuldi ja fond otsustas meid ka aidata.

Haigus on olnud meie perele kirjeldamatult raske. Oleme tänulikud iga päeva ja hetke eest, mil oleme saanud olla koos. Me kõik elame seda erinevalt läbi. Me proovime iga päev ennast kokku võtta, et olla teineteisele toeks ning õnnelikud. Kuid selle tugevuse taga on ka palju pisaraid, palju kurbust, hirmu. See murrab mu südame iga kord, kui mu laps ei julge enam välja minna, vaid valvab oma ema. See murrab mu südame, kui mu laps nutab kramplikult minu küljes, kartes mu lahkumist. See murrab mu südame, kui ma näen, kui raske on mu haigus mu lähedastele. Seda enam ma tunnen, et ma pean olema tugev, mitte ainult enda jaoks, vaid nende jaoks samuti. Nad on osa minust.

Täname südamest Kingitud Elu fondi, et ta annab meile lootust. Kui on lootust, on kõik võimalik! Täname Eesti rahvast, sest me hoiame üksteist.

See on minu lugu, minu tänu toetajatele ja ka minu palve:

Teie toetus loeb, teie toetus on paljudele viimane õlekõrs. Kui te ei ole veel püsiannetajad Kingitud Elu fondis, siis leidke see hetk ning tehke püsikorraldus.