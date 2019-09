Brad Pitt pihtis avameelses intervjuus, miks loobus pärast lahutust täielikult alkoholist

Nüüd on Brad Pitt`i kord rääkida hingelt ära sinna kogunenud taak. «Olin viinud asjad nii kaugele, kui võisin need viia, nii et kaotasin oma alkoholi tarbimise privileegid,» rääkis näitleja New York Times´ile. Pitt loobus pärast lahutust joomisest täielikult ja otsis pooleteist aasta vältel tuge Anonüümsete Alkohoolikute (AA) tugigrupist, et jätkata oma elu üles ehitamist.

Näitleja tõdes, et tõeliselt vabastav oli avada mõistvatele kuulajatele enda koledat poolt. «Fakt on, et kõik kogeme valu, leina ja kaotust,» sõnas ta. «Veedame enamuse ajast seda peites, aga see on seal, see on sinus. Nii et ava need laekad,» julgustas ta.