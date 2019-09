Külmad sügisilmad lähenevad ja uurime, miks need kurgud meil ikka sügiseti valutavad, ning anname nõu, kuidas teha nii, et kurk haigeks ei jääks. Vaatame üle kõige levinumad suguhaigused ja õpetame oma käsi masseerima ning räägime, miks see hea on.