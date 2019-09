60 päeva diagnoosist surmani: medõde tabanud viirushaigus osutus vähiks

Kui Orla seisund ei paranenud, pöördus ta haiglasse, kurtes jätkuva hingelduse üle. Esiti arvati, et naisel on kopsupõletik, aga seejärel avastati, et ta südame ümbrus on täitunud vedelikuga. Orlale tehti erakorraline operatsioon, et olukorda leevendada ja saada teada põhjus – selle käigus avastatigi vähirakud.