Hormoonasendusravi tõstab vähiriski

Ajakirjas The Lancet avaldatud suur metaanalüüs kinnitab, et hormoonasendusravi (HAR) on seotud kõrgenenud rinnavähi riskiga, ainsaks erandiks on vaginaalselt tarvitatavad preparaadid. Rinnavähi kujunemise risk suureneb seda enam, mida kauem HAR tarvitatakse, püsides kõrgemana isegi kümme aastat pärast ravi lõpetamist, vahendab Med24.