Seitse toitu, mis vähendavad kehas põletikku

Portaal Deccan Chronicle toob välja seitse põletikuvastast toitu, mis aitavad haigusi kontrolli all hoida.

1. Brokoli

See äärmiselt toitev köögivili on tuntud oma hea mõju eest südamehaiguste ennetamises. See sisaldab kaltsiumi, A- ja C-vitamiini ja kaaliumit. Brokolit võib kasutada salatites ja suppides, süüa seda toorelt või lisada teistele köögiviljadele.

2. Marjad

Marjade söömine aitab kehal toota loomulikke tapjarakke ehk NK-rakke. Loomulikud tappurrakud on kaasasündinud immuunsüsteemi osad ning omavad suurt rolli inimese rakkude kaitsmisel kasvajarakkude ja viiruslikult nakatunud rakkude eest.

Samuti sisaldub marjades vitamiine, mineraale ja kiudaineid. Mustikad, mustsõstrad, maasikad ja vaarikad on maitsvad ja võimsad põletikku ennetavad toiduained, mis kaitsevad samuti südame tervist.

3. Oliiviõli

Oliiviõli on südamele kasulik mitmel viisil. Vahemere köögi üks olulisemaid koostisosasid on tuntud oma kolesterooli alandava ja südame tervist toetava mõju poolest. Õli on rikas monoküllastumata rasvhapete poolest, mis on kehale kasulikud.

4. Rasvane kala

Rasvane kala on suurepärane oomega-3 rasvhapete allikas. Nii lõhe, sardiinid kui anšoovised annavad tervislikke valku ja rasvu, kaitsevad neeru- ja südamehaiguste eest ning ennetavad diabeeti. Samuti täidavad need põletikuvastased toidud imeliselt kõhtu.

5. Roheline tee

Roheline tee on laialt tuntud oma ainevahetust kiirendava ja kaalulangetava mõju poolest. Samuti on tegu ühe parima põletikku alandava joogiga, mida on seostatud ka vähi, Alzheimeri ja südamehaiguste riski vähendava mõjuga.

6. Viinamarjad

Viinamarjade nahas sisaldub mitut tervislikku mõju omav aine resveratrool. Uuringud on näidanud, et viinamarjade söömine hoiab südame tervena ja sellel on põletikuvastased omadused, mis kaitsevad silmahaiguste eest.

7. Tomatid