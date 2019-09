Miks noored mehed aina enam südameinfarkte saavad?

Uurimuse kohaselt on viimase kahe kümnendi jooksul 20. ja 30. eluaastates meeste südameinfarktide hulk kasvanud. Teadlased näevad ateroskreloosi, arterite ummistumist ja kahjustusi ning tõsiseid südamehaigusi nähakse juba 20. eluaastates meestel. Portaal Men´s Health toob välja põhjused, mis noorte meeste südame ohtu panevad.

Oleme raskemad kui kunagi varem ja kaal ei lange

Ülekaaluliste laste ja täiskasvanute osakaal on aina suurem ning kaalu kaotamine on rakse mitmel põhjusel. Näiteks ei suuda täiskasvanud teismeeas tekkinud rämpstoidu söömine harjumusest loobuda. Näiteks leidis, USA uuring, et 20-39aastased mehes söövad kiirtoitu 82 protsenti suurema tõenäosusega kui 60aastased ja vanemad. See tähendab, et tarbitakse rohkem kilokaloreid, kus pole olulisi toitaineid. Vaata ka, kuidas erinev töödeldud toit päristoidust. Samuti liigutakse vähem, mis muudab arterid jäigemaks. Lisakilod on mõjuvad raskelt südame, kuid muudavad terve keha töötamise vaevalisemaks. Kõhupiirkonda ladestuv rasv võib vereringesse põletikku tekitavaid kemikaale vabastada, mis viib arterite ummistumiseni ja halvendab verevarustust.

Suitsetamine ja e-sigarettide tarvitamine

Kuigi üldiselt on suitsetajate osakaal vähenenud, siis on see suuresti üle 65-aastaste tõttu, kes on lõpuks harjumuse selja taha jätnud. Vaid üks sigaret päevas suurendab mehe riski südame- ja veresoonkonnahaiguse tekkimiseks 50 protsenti, leiti uues Briti meditsiiniajakirja uuringus. Inimesed, kes usuvad, et vähendavad oma riski veipimise või e-sigarettidega, ei pruugi samuti kaitstud olla. On leitud, et e-sigarettide kasutajad suurendavad oma südamehaiguse riski 40 protsenti enam kui mittekasutajad ning insuldi riski 71 protsendi võrra.

Stress tabab varem

Kuigi iga generatsioon arvab, et elab kõige stressirikkamal ajal, leidis, et ameerika psühholoogide selts, et 22-39aastased on kõige stressialtim vanusegrupp. Stress võib suurendada põletikku südamearterites, mis võib viia veretrombideni. Samuti soodustab krooniline pinge kõrget vererõhku ja ebatervislikke harjumusi: kiirtoidu söömist, liigset joomist ja passiivset elustiili. 52 riigiga tehtud uuringus nähti, et inimesed, kes tundsid, et on pideva stressi all nii tööl kui kodus, olid ühtlasi kaks korda suurema riski infarktiriski all.

Ilmselgete riskide ja sümptomite ignoreerimine

Südameinfarkt ei ole erinevalt 70aastasest mehest 30aastase inimese esimene mõte, isegi kui ta kogeb infarktile kõige omasemat pidevat iiveldust ja tõsist higistamist või tunnet, nagu rinnak oleks täidetud palliga. Isegi arstid võivad eelarvamusest nendest sümptomitest eemale vaadata. Noorematele meestele kirjutatakse harvemini välja kolesterooli alandavaid statiine või trombe ennetavad aspiriini.