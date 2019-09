«Vanemad aimasid kuulmiskaotust juba siis, kui mind haiglast välja lasti.»

Et pisipoeg ei reageerinud pärast haiglast naasmist ei jutule ega väliskeskkonna mürale endise uudishimuga, hakkas vanemate hinge torkima kahtlus, et lapsel võib olla kuulmiskaotus. Kui Kaupo oli kolmene, jõudsid tohtrid järeldusele, et poiss on ühest kõrvast kurt. Teises kõrvas oli helitundlikkus säilinud väga vähesel määral.