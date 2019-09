Uuring võttis kokku teaduslikud tõendid toidulisandite mõjust vaimsele tervisele

Sarnaselt nagu on leitud seos kehva toitumise ja vaimsete haiguste vahel, on nüüd tõendeid ka toidulisandite kasulikkuse kohta vaimse tervise häirete leevenemises. Lääne-Sydney ülikooli uurijad kogusid kokku parimad olemasolevaid uuringuid, mis teema kohta tehtud, et anda selge ülevaade kindlate toidulisandite kasust, doosidest, sümptomitest, millele need võiks mõjuda ja kasutamise turvalisusest, vahendab Medical Express.