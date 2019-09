Täna «Pealtnägijas»: halvatud nelja lapse isa tahab uuesti kõndima hakata

Viimasel ajal kuuleme üle päeva mõnest järjekordsest kampaaniast, kus kutsutakse avalikkust annetama kellegi kalliks raviks, mida haigekassa ei hüvita. Täna lisandub sellesse ritta 37-aastane nelja lapse isa Argo Leetmaa. Argo viimane õlekõrs uuesti käima hakata on 80 000 eurot maksev eksperimentaalne tüviraku siirdamine. «Pealtnägija» loodab, et head inimesed annetavad selle summa, ent järjekordne kampaania paneb ka küsima – kas see ongi uus normaalsus, et raskes olukorras patsiendid peavad end müüma?

Kui Argo oma nooremate laste Ida ja Aadaga mänguväljakule läheb, saab igaüks aru, et ta pole päris keskmine isa. «Meie maakodus on batuut ja siis me oleme seal kõik kolmekesi hüpanud. Tema hppab lihtsalt nagu niimoodi pepuli,» rääkis Argo tütar. «Mind ei ole nagu see häirima hakanud, ma ei ole nagu tähele pannud, et mu isa on ratastoolis, vaid ta on ikkagi mu isa. Ja see ei ole nii tabu enam. See on tavaline asi juba,» nentisid mehe pojad saates.