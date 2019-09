Lihtsad elustiilimuutused, mis aitavad ennetada dementsust

Teadlaste hinnangul on üks kolmandik dementsuse juhtumitest elustiili muutmisega ennetatavad. Maailma Terviseorganisatsioon esitas viis soovitust, kuidas dementsuse teket edasi lükata või ennetada.

1. Tee regulaarselt trenni – eksperdid soovitavad üle 65-aastastel nädalas vähemalt 150 minutit trenni teha. 2019. aasta uuringu järgi vähendab regulaarne trenn oluliselt Alzheimeri tõve riski. Trenni tuleks teha oma võimetele vastavalt ja ka vähesel on positiivne mõju aju tervisele. Regulaarne jalutamine võib vaimse võimekuse vähenemise riski vähendada lausa 60 protsenti.

3. Loobu suitsetamisest – Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul tekitab suitsetamine ajukahjustusi ning vaimsete võimete hääbumist. Kõrges eas võib aju suitsetamisele tundlikum olla ning dementsuse oht on seetõttu suurem.

5. Ole sotsiaalselt ja intellektuaalselt aktiivne. Üksildus ja vähene suhtlemine suurendab oluliselt depressiooni ja kognitiivsete võimete vähenemise riski. Teadlased leidsid, et regulaarne suhtlemine ja tähendusrikkad ning stabiilsed inimsuhted vähendavad dementsuse riski. Samuti on tõestatud, et lugemine, uute oskuste arendamine ja muusikaga tegelemine aitavad hoida vaimset tervist ning parandavad mälu.