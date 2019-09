Kolm lihtsat muudatust võivad päästa 94,3 miljoni inimese elu

Südamehaigused on maailmas peamine varajase surma põhjus ning haigestumise suurimad riskifaktorid on liigne soola tarbimine, kõrge vererõhk ja transrasvade tarbimine. Uuringus vaadeldi Maailma Terviseorganisatsiooni globaalseid terviseandmeid ning mitmete rahvusvaheliste uuringute tulemusi. Leiti, et vererõhu normi piires hoidmine võib järgmise 25 aasta jooksul pikendada 39,4 miljoni inimese elu. Samuti leiti, et soodiumi vähendamine toidus 30 protsenti ennetaks 40 miljonit surma. Eksperdid soovitavad tarbida päevas maksimaalselt 2300 milligrammi soodiumi, kuid keskmine inimene tarbib päevas 3400 milligrammi. See suurendab oluliselt südamehaiguste riski. Transrasvad suurendavad diabeedi, südamehaiguste ja insuldi riski ning nende vältimine ennetakse 14,7 miljonit surma.

Vererõhu normi piires hoidmine on teadlaste hinnangul nendest kolmest muudatusest kõige lihtsam samm, sest selle puhul on abiks ravimid ja regulaarne füüsiline aktiivsus. Soola ja transrasvade koguse vähendamine levinud toidukaupades võib aga olla keerulisem ning vajab teavitustööd ning riiklikke programme. Näiteks langes Suurbritannias riikliku algatuse tulemusel soola tarbimine 2003–2011 15 protsenti. Taanis on alates 2004. aastast transrasvad keelustatud ning sellel on juba positiivne mõju inimeste tervisele – südamehaigustesse suremise risk on nüüdseks neli protsenti väiksem. Praeguseks on transrasvad keelustatud ka USA-s, Kanadas ning mitmetes Euroopa riikides.