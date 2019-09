Arst soovitab: mida teha, kui tunned, et hakkad haigeks jääma?

Peamiseks teguriks, millest sõltub, kas inimene jääb haigeks või mitte, on tema immuunsüsteemi talitluse iseärasused, mis omakorda oleneb peamiselt inimese eluviisist - tema söömisharjumustest, unekvaliteedist, liikumisharjumustest, vanusest, kaasuvatest haigustest ning tarbitavatest ravimitest. «Mida vanem organism, mida rohkem on kaasuvaid haigusi, mida ebatervislikum eluviis, seda suurem tõenäosus haigestuda erinevatesse haigustesse, seehulgas ka külmetushaigustesse,» ütleb Saadi.

Algava haigusega võitlemiseks on raske seda õiget hetke tabada, seega on alati parem igapäevaselt haiguste ennetamisega tegeleda.

«Kui tunnete, et hakkate haigeks jääma ja juba on tekkinud mõningad külmetushaiguse sümptomid, ei pruugi enam ükski ennetav meetod aidata - sel juhul tuleb ainult ära oodata, kuni viirus või bakter oma elutsükli teie organismis lõpuni viib,» räägib Minudoc.ee perearst ja lisab, et iga haigusega võib kaasneda ka tüsistusi - osad neist võivad vajada tõsisemat ravi.