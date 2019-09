Mis juhtub kehaga, kui võtad ette alkoholipaastu?

Teatavasti teeb puhkus inimesega imesid. Akud on laetud, energiat on kahekordselt, elu tundub ilusam ja naeratusi jagub rohkematele. Puhkus alkoholist toob sama efekti. Alkohol on paljudele elustiili ja toidukultuuri osa, mistõttu isegi ei märgata, et klaas proseccot või kokteilid nädalalõpul võiksid enesetunnet ja tervist nii palju mõjutada. Kas oled mõelnud, et tarbid alkoholi liiga palju või liiga sageli? Kasvõi iseendale adekvaatse pildi loomiseks tasub teha alkoinfo.ee lehel olev Audit-test, mis annab kerge vaevaga vastuse, kas peaksid oma alkoholitarbimise pärast muretsema või mitte.

Lisaks sellele, et alkohol mängib olulist rolli meie kehakaalus, une kvaliteedis, välimuses, stressi- ja energiatasemes, on sellel mõju erinevatele organitele ning tervisele laiemalt. Juba kuuajaline puhkus alkoholist annab märgatavaid tulemusi. Alkoinfo.ee toob mitmete teiste kasude seas esile seitse positiivset tulemust:

Pea on selgem ja töötulemused paranevad. Teravneb mõtlemine, paraneb mälu ja kontsentratsioonivõime, rohkem on vaimset energiat ja häid ideid. Tänu sellele on ka tulemused tööl viljakamad.

Kehakaal langeb. Kuna alkohol sisaldab palju kaloreid ning kipume alkoholi juues ka rohkem sööma, siis pausi ajal jäävad kõik need kalorid suhu panemata! Ainuüksi keskmises klaasis veinis on juba 120 kcal. Kui alkoholipuhkuse ajal seda veel tervisliku toitumisega toetada, peaksid tulemused kõigile märgatavad olema.

Välimus paraneb. Et alkohol viib organismist välja vedelikku, muutub nahk kuivaks ja elutuks. Alkoholivabal perioodil hakkab nahk uuesti elastsemaks muutuma, punetus nina ümber ja põskedel väheneb.

Immuunsus tugevneb. Alkohol kurnab ja nõrgestab immuunsüsteemi, mille tulemusena hakkavad lihtsamalt külge erinevad viirused ja külmetushaigused. Alkoholipuhkuse ajal hakkab immuunsüsteem tasapisi taastuma ja mida pikem see on, seda rohkem jõuab organism kosuda.

Unekvaliteet paraneb. Õhtune veiniklaas võib küll kiiremini une tuua ja tundub, et rahustada, kuid alkohol on depressant ning une kvaliteet tegelikult kannatab. Juba peale esimest alkoholivaba nädalat magad paremini ja tunned end rohkem väljapuhanuna.

Maksa seisund paraneb. Liigne tipsutamine võib juba lühikese aja jooksul tekitada maksas rasvakogumikke ehk alkohoolset rasvmaksa. Sümptomeid enamasti ei ole ja me ei pruugi sellest ise teadlik olla. Maksa rasvumine hakkab tavaliselt vähenema päraste kahenädalast pausi ning kergemate juhtumite puhul taastub maks 4-8 nädala jooksul.

Suhted ja seksuaalelu paranevad. Kainena ütleme vähem asju, mida pärast kahetseme ja nii jäävad ära nii mõnedki mõttetud tülid. Ka on inimesed alkoholita seksuaalselt tundlikumad, naudivad rohkem ja on emotsionaalselt lähedasemad.

Alkoholipuhkuse tulemusi saab hinnata ka veretestiga, mis võimaldavad hinnata, kas alkoholi tarvitamine on organitele juba mõju avaldanud. Meditsiinilabori SYNLAB laboriarsti dr Jüri Laasiku sõnul on alkoholi mõju testijaid aasta-aastalt üha rohkem ning nii saadakse võimalikele organite kahjustustele jälile juba varajases staadiumis. «Selleks, et kahjustused tekiks, ei pea alkohoolik olema, vaid selle alla kuuluvad paraku ka nn elustiili nautlejad, kelle igapäevaellu kuuluvad klaasike veini või õlut,» toob arst välja.

Käimasolevat alkoholivaba kuud silmas pidades soovitab dr Jüri Laasik alkoholi mõju hindamise paketti teha nii neil, kes teevad tarbimises pausi kui ka neil, kes siiski vähehaaval regulaarselt joovad. «Ideaalis võiks teha veretestid nii enne kui ka pärast alkoholivaba pausi, sest nii on tulemused ja mõju organismile kõige selgemalt näha,» soovitab dr Laasik, aga hea ülevaate annavad ka alkoholivaba perioodi lõppedes tehtud veretestid. Alkoholi mõju pakett koosneb viiest vereanalüüsist, mis annab info alkoholi tarvitamisest tekkinud võimalike kahjustuste kohta. Kui on mingeid kõrvalekaldeid, siis on see ühtlasi oluline motivatsioonibaas alkoholi tarvitamisest täielikult loobumiseks.