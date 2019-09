Toitumisteadlane selgitab: kas tee aitab alandada kaalu ja kohv võidelda vähiga?

Teele, eriti aga rohelisele ja valgele teele, omistatakse mitmeid tervistavaid omadusi, seda eelkõige suure antioksüdantide sisalduse tõttu, mis võib vähendada riski haigestuda Alzheimeri ja Parkinsoni tõppe, II tüüpi diabeeti ning südame-veresoonkonna haigustesse. Vast kõige tuntum on kaalulangetamine, mistõttu toodetakse isegi rohelise tee ekstrakte. Samas näitavad uuringud, et isegi suurtes annustes on rohelise tee ekstraktide mõju kehakaalu langetamiseks minimaalne ja see võib tekitada tõsiseid maksakahjustusi.

Musta tee valmistamisel teelehti oksüdeeritakse enne kuivatamist, mistõttu omandab tee intensiivsema maitse ja värvuse, samuti säilub paremini, kuid mõnevõrra väheneb mõnede kasulike toitainete kogus ja seega ka toiteväärtus.

Kas kohv on tervisejook?

Nii kohv kui ka tee sisaldavad erinevat tüüpi polüfenoole, mis võimsate antioksüdantidena kaitsevad südamehaiguste ja vähi eest. Siiski on naiivne arvata, et kui oled rasvunud ja jood piisavalt teed või kohvi, oled kaitstud südamehaigutesse või II tüüpi diabeeti haigestumise eest. Mõningates uuringutes on täheldatud, et 3-5 tassi päevas kohvi joovatel inimestel paraneb mälu ja esineb vähem dementsust. Kuna soomlased joovad palju kohvi, siis Soomes on avaldatud rida artikleid kohvi kui tervisejoogi kohta. Tõsi, mõnes artiklis on mainitud, et kohv ei sobi kõigile.

Kofeiin kiirendab ka ainevahetust ja mõni on otsinud sellest abi kaalulangetamisel. Meenub aastatetagune raadiosaade, kus üks naine rääkis, kuidas ta rohke musta suhkruta kohvi joomisega püüdis alandada kehakaalu. Kaal küll mõnevõrra langes, kuid kuna kofeiin suurendab maohappe eritumist, kaasnesid sellega valulikud kõrvetised. Siinjuures peab mainima, et tass rohke suhkru ja koorega kohvi võib anda isegi 200 kcal.

Kofeiini mõju sõltub geenidest ja ainevahetusest

Kofeiini stimuleeriv toime on erinevatel inimestel erinev. Umbes üks kolmandik inimestest reageerib kohvile väga tundlikult, teine kolmandik ​​mõõdukalt. Kofeiini metabolismi mõjutavad geenid ja kesknärvisüsteemi tundlikkus. Alkohol ja maksahaigused võivad aeglustada, suitsetamine aga kiirendada ainevahetust. Inimestel, kes on tundlikud kofeiini suhtes ja kelle kofeiini lagundumine on aeglane, on isegi väikestel doosidel stimuleeriv efekt, suuremad tekitavad tõsiseid unehäireid. Keskmise tundlikkusega inimesed võivad juua 2-5 tassi päevas ehk kuni 400 milligrammi kofeiini ja see ei tekita unehäireid. Kiire metabolismiga inimesed võivad juua ka üle 5 tassi, kuid spetsialistid ei soovita seda.

2019. aasta märtsis ajakirjas The American Journal of Clinical Nutrition avaldati uuring, kus osales ligi 350 000 inimest. Uuringu kohaselt tõuseb kuus või enam tassi kohvi päevas tarbivatel inimestel vererõhk ja südamehaiguste risk 22 protsenti võrreldes nendega, kes jõid ainult üks või kaks tassi kohvi. See on esimene kord, kui ohutule kohvitarbimisele ja südame-veresoonkonna tervisele on seatud ülempiir.

Mida eelistada, kas teed või kohvi?