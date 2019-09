Kaalu langetav ravim tappis ligi 2000 inimest

Eile alanud suures kohtuprotsessis on 25 süüalust ja 2600 kaebajat, vahendab CNN . Kohtusaagat hakatakse pidama II tüübi diabeedi ravimi Mediator tehtud kahju tõttu, mil leiti olevat isu vähendav mõju ning mida hakati seetõttu välja kirjutama kui abivahendit kaalu langetamiseks.

Ravim kutsub aga esile kopsude hüpertensiooni – kõrget vererõhku kopse verega varustavates soontes. Kaasnesid ka probleemid südamega, mis mõnedel patsientidel põhjustas südamepuudulikkuse ja südame seiskumise. Ravim mõjutas ka aorti, keha suurimat arterit, ja tekkinud kahjustuste tõttu on paljudel kasutajatel olnud vaja südameklapp välja vahetada.

Prantsuse kriminaalkohtus eile alanud istungite peamiseks süüaluseks on ravimitootja Servier. Firmat süüdistatakse aastakümnete jooksul pettuses ja tapmises, kuna nad turustasid oma ravimit kui ohutut. Teisi süüaluseid süüdistatakse huvide konfliktis ja mõjuvõimu rakendamises.

Servier on Prantsusmaa ravimihiid ja seoses surmajuhtumitega maksnud juba 131,8 miljonit eurot kahjutasudeks 3732 patsiendile. Firma esindajate sõnul on ettevõte teinud kõik endast oleneva, et ravimi tõttu kannatanud inimesed saaksid hüvitise.