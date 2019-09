Uut südant vajav naine räägib süngest ootusest

«Kõik on olnud limiteeritud. Ma ei saanud lapsena sõita jalgrattaga ega sportida. Isegi sõpradega väljas mängida sain vaid lühikest aega. Väsisin kiirelt ja hakkasin hingeldama.» Naine räägib, et kohati töötas ta süda nii kiiresti, et ta minestas ära. See näis juhtuvat vaid vaheaegadel. Ainus ravi oli kiirustada haiglasse ja seal kasutati elektrišoki aparaati, et saada süda õigesse rütmi.