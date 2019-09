Balti jaamas toimub homme suur doonoripäev

Balti jaama valdava Go Groupi esindaja Marion Tupitsa sõnul sai vereloovutuspäeva idee alguse isiklikust kogemusest. «Olen ise olnud nii doonor kui ka abivajaja, mistõttu usun täiesti siiralt, et loovutatud 450 ml verd aitab päästa kellegi elu,» sõnas Marion Tupits. «Kuna Balti jaama läbib ööpäevas 33 000 inimest, siis on suur lootus, et saame üheskoos anda tõhusa panuse aitamaks neid, kes vereülekannet oma raske seisundi tõttu väga vajavad.»

Tänase seisuga vajab verekeskus iseäranis 0 ja A reesusnegatiivse grupi verd, kuid loomulikult on oodatud kõik vereloovutajad. Verekeskuse juhataja Riin Kullaste sõnul on haiglates iga päev neid, kes vajavad päästvat vereülekannet. «Selleks võivad olla meie sõbrad, tuttavad, töökaaslased ja võib juhtuda, et ka me ise. Ilma veredoonoriteta me neid aidata ei saa,» ütles Riin Kullaste. «Püüame teha heateo sooritamist võimalikult lihtsaks, seetõttu oleme tulemas ka mitmete teede ristumiskohta – Balti jaama. Loodame, et oktoobri esimesel päeval ristub meie tee paljude meile juba tuttavate, aga ka päris uute doonoritega.»