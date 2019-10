Uuringus selgus, mille järgi valivad Eesti inimesed apteeki

Ta lisas, et oma koduapteegi kaugusega on rahul 95 protsenti vastanutest ja see kõrge näitaja on püsinud samal tasemel vähemalt viimase viie aasta jooksul. «Analüüsides elanike toetust apteegireformile saab järeldada, et apteegireformi olemus ei ole elanikele hetkel mõistetav,» nentis Emori ekspert.

Uuringu tellija Eesti Apteekide Ühenduse (EAÜ) esindaja Timo Danilovi sõnul on rõõm tõdeda, et apteeker on kergete tervisemurede korral kõige kiirem abistaja. «Uuringu tulemused näitavad selgelt, et apteekrid teevad tänuväärset tööd ja inimesed hindavad nende nõuandeid,» ütleb Danilov. «Samuti on tähelepanuväärne, et 78 protsenti vastajatest ei tea, kes on apteegi omanikud, seega võib järeldada, et see pole apteegi külastaja jaoks oluline.»