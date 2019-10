Stopptoober: saa nippe suitsetamisest loobumiseks

«Oleme eeskujuks võtnud Suurbritannia, kelle lähenemine suitsetamisest loobumisele on olnud väga edukas. Uudse lähenemise tulemusel on Suurbritannias suitsetamisest loobunuid kordades rohkem kui Eestis suitsetajaid kokku. Loodame Stopptoobri käigus aidata ka Eesti suitsetajatel edukalt suitsetamisest loobuda. See on kasulik nii neile endile kui ka nende lähedastele,» ütles kampaania Stopptoober eestvedaja Ingmar Kurg.