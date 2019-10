Farmaatsiaeksperdid arutavad ravimivaldkonna arengusuundi Eestis ja maailmas

Kõigile huvilistele avatud konverents «Rahvusülikool 100: farmaatsia. Professor Johannes Tammeorg 100» on pühendatud professor Tammeoru 100. sünniaastapäevale. Farmaatsia instituudi juhataja professor Ain Raal sõnas, et rahvusülikooli 100. sünnipäeva eel on paslik teadvustada Tammeoru kui proviisori, farmakognoosia ja kohtukeemia õppejõu, farmaatsia kateedri juhataja, ülikooli õppeprorektori ning aktiivse kutseala- ja ühiskonnategelase panust eestikeelse alma mater’i arengusse. «Eestiaegse farmaatsiaharidusega mehena on ta olnud omanäoliseks aegade sillaks eriala mineviku ja tuleviku vahel,» lisas Raal.