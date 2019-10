Küünelakkides leiduvad ohtlikud kemikaalid imenduvad organismi

Teadlased tegid kindlaks, et maniküüri käigus imendub organismi trifenüülfosfaat, mida kasutatakse ilutoodetes, et vähendada nende tuleohtlikkust. TPP tagab selle, et küünelakk kleepub küüntele ning seda kasutatakse üle 50 protsendis küünelakkides, mille koostist on uuritud. Samuti on TPP-d leitud rasedate vereringes ning rinnapiimas. Katse käigus mõõdeti naiste organismis TPP sisaldust enne ja pärast maniküüri ning leiti, et 14 tundi pärast maniküüri oli TPP tase seitse korda suurem kui varem.

Kui küünelakis sisalduv kogus kemikaale on võrdlemisi väike, siis pikaajalise kokkupuute tagajärjed inimese tervisele on seni põhjalikult uurimata. Teadlased aga hoiatavad, et pikaajaline kokkupuude endokriinsüsteemi häirivate kemikaalidega võib suurendada vähi riski ning vähendada viljakust. Arvestada tuleks sellega, et kui individuaalsetes toodetes on kemikaalide hulk tõesti väike, siis päevas kasutatakse keskmiselt 8–22 ilutoodet ning see võib olla piisav, et tervist kahjustada.