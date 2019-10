Teadlased õpetavad, kuidas aidata vähidiagnoosiga inimestel suitsetamisest loobuda

Suitsetamine on üks suurimaid terviseriske, mida on võimalik ennetada. Suitsetamise tõttu sureb igal aastal pea kaheksa miljonit suitsetajat ning 1,2 miljonit mitte-suitsetajat, kes tubakasuitsuga regulaarselt kokku puutuvad. Teadlased tunnevad muret inimeste vähese teadlikkuse üle – nimelt leiti, et suur hulk inimesi ei usu, et suitsetamine nende tervist ohustab. Hiinas 2015. aastal korraldatud uuringust selgus, et ainult 26 protsenti inimestest usub, et suitsetamine suurendab vähi ja südamehaiguste riski.