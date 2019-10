Personaaltreener Janar Sääsk: treenimisel tuleb olla enda vastu aus

Kuidas hinnata organismi hetkeseisu?

Nii tervisespordis kui aktiivses spordikarjääris on võtmekohal organismi hetkeseis ja selle varustatus vajalike toitainetega. «Vahet ei ole, kas lähed autoga pikale teekonnale rahulikult sõitma või tahad suurel kiirusel edukalt võita – ikka pead olema veendunud, et autol kõik osad korras ja vajalikud ained olemas oleks,“ toob Janar Sääsk paralleeli sportimisega. Ta soovitab teha nii hädavajalikud uuringud arsti juures (nt EKG, koormustest) kui ka aastas kord või paar põhjalikum vereanalüüs.

Selleks on SYNLABi laboriarstid koos Spordimeditsiini SA spordiarstidega kokku pannud vereanalüüsidest koosneva Tervisesportlase paketi, mille põhjal saab hinnata üldist tervislikku seisundit, füüsilise koormuse mõju organismile, treeningu ja taastumise vahekorra sobivust ning kas on piisavalt D-vitamiini, rauda, lihastööks vajalikku kaltsiumi ning magneesiumi. Personaaltreeneri sõnul on veretestid hea võimalus hinnata treeningute mõju organismile, avastada kitsaskohti, või vastupidi, näha positiivset arengut.

Mida vereanalüüsid näitavad?

Perioodilised vereanalüüsid on olulised aktiivsele tervisesportlasele, kes aina paremaid tulemusi jahib. Kindlasti peaks see olema tähtsal kohal ka seni kehaliselt väheaktiivsetel, alles sportimisega alustajatel. Mitmeid tipp- ja harrastussportlasi laborianalüüside osas nõustav SYNLABi labori arsti dr Anneli Raave-Sepa sõnul annab tervisesportlastele suunatud pakett oma 12 analüüsiga vajaliku pildi sportlase organismi hetkeseisust ja on aluseks sportimise või toitumise korrigeerimiseks, et hilisemaid kahjustusi ennetada.

Näiteks on jooksjatel tihti mureks rauapuudus, mis mõjutab ka hemoglobiini taset. Madal hemoglobiin omakorda tähendab seda, et väsimus tekib kiiremini ja energiat on joostes vähem. Kui hemogramm või rauavaru näitav ferritiin sellele probleemile viitama peaks, tuleb vähese puuduse korral lisada menüüsse rauarikkaid toite. Olulise puuduse korral tarvitada täiendavalt rauapreparaati. Laboriarsti sõnul võiks sportivatel naistel ja meestel olla rauavaru vähemalt üle 50 μg/l, hea kui see oleks 100 μg/l.

Kui lihastöömarkerid kreatiini kinaas ja ASAT on normist kõrgemad, on sageli põhjus lihaste ülekoormuses – see on tihti jõusaaliharrastajate probleem. Ülekoormusest aitab jagu saada piisav taastumine, st puhkepäevad treeningute vahel või väiksema koormuse ehk aeglase pulsiga aeroobsed treeningud. Samuti on sportijaile eriti oluline vitamiin D, mõjutades koordinatsiooni, lihasjõudlust ja sooritusvõimet. Meie laiuskraadil on D-vitamiini puudus suhteliselt tavaline, aga liiga kõrge taseme puhul on vaevused samad nagu D-vitamiini puudusegi korral - sagedamini esineb lihaspõletikke, sporditulemused ei parane ja võib olla probleeme taastumisega.

Veres on veel mitmeid jälgimist vajavaid näitajaid. Näiteks veresuhkur, mis on organismi peamine energiaallikas. Kõrge veresuhkru tase võib viidata suhkruhaigusele, aga madal sellele, et toiduga saadud süsivesikute kogus pole kehaliseks koormuseks piisav. CRP aitab avastada lihaspõletikke. Soovitav on kontrollida lihastööks ja –lõõgastuseks vajaliku kaltsiumi ja magneesiumi taset.

Laboriarst julgustab tervisesportlase paketi tulemuste tõlgendamiseks tellima lisaks laboriarsti konsultatsiooni. Tulemused on hea edastada ka oma treenerile või toitumisspetsialistile, kes saavad sellest sisendit edasise treening- ja toitumiskava koostamiseks.

Millised on põhilised verenäitajad, mida jälgima peaks?