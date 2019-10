Eestlastel puuduvad taaselustamiseks sageli nii teadmised kui ka julgus

«Statistika näitab, et nii meie oskustes, kuid ilmselt eelkõige julguses teist inimest aidata, on veel arenguruumi,» ütles terviseameti peadirektor Merike Jürilo, kelle sõnade kohaselt kavatseb terviseamet elustamisteadlikkuse suurendamiseks jätkata tavaliselt oktoobris-novembris korraldatava elustamisvõtteid tutvustava aktsiooni «Sinu käed päästavad elu» rahalist toetamist. «Selline vabatahtlikkusel põhinev algatus on oma eksisteerimise jooksul vajalikke teadmisi viinud kümnete tuhandete inimesteni. On selge, et selliseid ideid tuleb toetada ja arendada.»