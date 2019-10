Isoleerimine tööelust vallandas eestlannal skisofreenia

Anonüümseks jääda sooviv kogemusnõustaja Milena (nimi toimetusele teada) on terve oma täiskasvanuelu maadelnud skisofreeniaga. Nüüd, mil ravimid on korralikud ning ka talle endale teada, mis haigust ägestab, et leia ta, et elu skisofreeniaga oleks nii hull.