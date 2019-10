Kas õhtul söömine takistab kaalukaotust?

Uuringutest on selgunud, et söömise puhul on lisaks kalorite hulgale oluline ka see, mis kell süüakse. 2013. aastal korraldatud uuringust selgus, et need, kes söövad suurema osa kaloritest päeva esimeses pooles, langetavad kergemini kaalu. Katses osales 420 ülekaalulist, kes jaotati kahte rühma. Esimene rühm sõi lõunat enne kella kolme päeval ning teine rühm pärast kella kolme. Mõlemad rühmad tarbisid sama koguse kaloreid ning samu toite. Leiti, et need, kes lõunat enne kella kolme sõid, kaotasid 20 nädala jooksul rohkem kaalu kui teine rühm.