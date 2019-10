Lapsevanematel napib toitumisalaseid teadmisi

Suurbritannias läbi viidud küsitlusest selgus, et seitse vanemat kümnest teavad, et lapsed ja täiskasvanud peaksid tarbima päevas viis portsjonit puu- ja juurvilju, kuid 29 protsenti ei tea, miks see vajalik on. Üks viiendik ei osanud öelda, kust saab D-vitamiini ning 15 protsenti ei teadnud, kust saab C-vitamiini ja miks see vajalik on.

Üks neljandik brittidest pole kindlad, kas nende lapsed saavad toidust kõik vajalikud toitained kätte. Üle 50 protsendi vanematest annab oma lastele toidulisandeid, kuid ei oska öelda, kas sellest piisab või millised vitamiinid kõige olulisemad on. Uuringu käigus leiti, et vaid neli kümnest lapsevanemast teadis, et C-vitamiin on vajalik raua omandamiseks ja immuunsüsteemi toetamiseks.

Sarnane seis on Ameerika Ühendriikides, kus teadlased selgitasid välja, et vaid üks kolmandik 4–18-aastaste laste vanematest on kindlad, et nende lapsed toituvad tervislikult. Michigani Ülikooli teadlaste andmetel pakub vaid üks kuuest lapsevanemast oma lapsele regulaarselt toitumissoovitustele vastavat tervislikku toitu. Üks viiendik lapsevanematest ei pea kiirtoitu ebatervislikuks või lapsele ebasobilikuks toiduks ning 16 protsenti lapsevanematest ei pea limonaadide koguse piiramist oluliseks.