Ratastoolitaksot saab nüüd tellida ööpäevaringselt

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul on linna eesmärk tagada abivajajatele parem ja mugavam transporditeenus ning kahtlemata uued kohandatud sõidukid aitavad sellele kaasa. «Taksoveoteenust osutab abivajajatele nüüd riigihanke tulemusena AS Tulika Takso, kellega oleme sõlminud taksoveoteenuse osutamise lepingu viieks aastaks, 2024. aasta juuni lõpuni,« märkis Beškina.

«Tänavu suvel laiendasime ka abivajajatele sotsiaaltransporditeenuste võimalusi, kehtestades puudega isikutele osutatava sotsiaaltransporditeenuse kasutamise uued määrad. Taksoveoteenuse kasutamisel on linnaeelarve vahenditest tasutav maksumus iga kasutaja kohta kalendrikuus 190 eurot ning omaosalustasu on üks neljandik teenuse igakordsest maksumusest.»

Hanke võitjaks osutus Tulika Takso, kes hakkab kliente teenindama kolme uue Volkswagen Caddy Maxi sõidukiga, mis on spetsiaalselt kohandatud ratastoolis liikuvate klientide jaoks. Ratastoolitaksosid lisandub jooksvalt ning kevadeks on plaanis teenindada kliente 10 sõidukiga.

Rebase sõnul on ta kindel, et teenuse järele on nõudlus ja Tulika suudab tagada oluliselt parema taksoteenuse kättesaadavuse. «Ratastoolis liikuvate inimeste jaoks ei tohiks olla takso tellimine oluliselt erinev või keerukam kui tavataksode tellimine. Päevasel ajal ei tule enam tellida taksot 48 tundi ette, nagu varem. Suudame kolme ratastoolitaksoga tagada hea kättesaadavuse kella 7–20. Kui on kindlaks kellaajaks vaja kuskil olla, võib alati ka takso igaks juhuks ette tellida. Taksod sõidavad nüüd ööpäev läbi, öiste sõitude jaoks tuleb takso ette tellida. Lisaks hakkame teenindama ka turiste, kes sellist teenust vajavad,» rääkis Rebane.