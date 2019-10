Septembris uue neeru saanud Katerina vajab paranemiseks abi

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi heade annetajate toel sai Katerina võimaluse kallihinnaliseks raviks eculizumabi ehk Solirisega, mida Eesti haigekassa neeruhaiguse puhul ei rahasta. Üks ravimidoos, mida Katerina vajab, maksab koos riigile makstava käibemaksuga 13 100 eurot. Praegu vajab noor neiu seda ravi iga kahe nädala tagant. Lastefond on heade annetajate toel aidanud ravimit osta enam kui 200 000 euro eest. 10 000 euroga toetas Katerina ravi ka Tartu linnavalitsus ja see on suurim omavalitsuse makstud toetus Lastefondi ajaloos. Tänu sellele ravimile paranes Katerina seisund sedavõrd, et ta pääses neerusiirdamise ootelehele. Pärast viit kuud ootamist siirdasid Tartu Ülikooli Kliinikumi arstid Katerinale septembri keskel uue neeru. Esimesed nädalad pärast siirdamist on näidanud, et neer töötab ning Katerina seisund on oluliselt paranenud.

Kolm aastat tagasi diagnoositi Katerinal lõppstaadiumis neerupuudulikkus. Raske ja väga eriliselt kulgenud neeruhaiguse tagajärjel said kahjustada ka mitmed teised organid. Katerina vererõhk püsis mitmele ravimile vaatamata siiski ülikõrge, tekkisid liigeskahjustused ja palju muid terviseprobleeme ning Katerina jäi ratastooli. Ta vajas neli korda päevas dialüüsi ja suurema osa ajast veetis tüdruk haiglas. Vaid sel suvel, kui tema verenäitajad kallihinnalise ravimi eculizumabi ehk Solirise toel kontrolli alla saadi, pääses tüdruk koju uut neeru ootama. 19. septembri öötundidel sai Katerina pere kauaoodatud kõne siirdamiskeskuselt ja tüdrukul paluti mõne tunni pärast haiglas olla.

Korduvalt oma Saksa kolleegidega nõu pidanud Eesti arstidest koosnev konsiilium on täna kindlalt seda meelt, et ravi Solirisega tuleb jätkata veel kuni pool aastat. Lastefond loodab siiralt, et järgmise aasta alguses võtab heade annetajate õlul olnud kohustuse selle ravimi rahastamise osas üle Eesti haigekassa. Uue aastani on aga veel pea kolm kuud minna ja Katerinale koostatud raviplaani arvestades kulub selleks 78 600 eurot.

Tartu Ülikooli Kliinikumi sisekliiniku nefroloogia osakonna vanemarst-õppejõud Mai Rosenberg kinnitab nädal tagasi kogunenud arstide konsiiliumi otsust: «Katerina ravimeeskond on seda meelt, et ta vajab ravi jätkamiseks ravimit Soliris.»

Lastefondi strateegiajuht Siiri Ottender-Paasma avaldas lootust, et nüüdseks on vapper Katerina oma võitlusega, Tartu Ülikooli Kliinikumi arstid oma oskuste ja kogemustega ning Lastefondi head annetajad oma suure südamega piisavalt tõestanud, et see ravim on hädavajalik ja aitab: «Pall on nüüd haigekassa väravas ja me siiralt loodame ja usume, et terve aasta kestnud ebavõrdne olukord, kus kallihinnaline ravim oli kättesaadav vaid ühe diagnoosiga, kuid jättis teise diagnoosiga ehk neeruhaigusega inimesed sellest ilma, ei jää kestma.»

Aasta tagasi ütles Katerina: «Minu jõulusoov on saada terveks!» Täna on ta hoolimata ääretult raskest aastast selle soovi täitumisele lähedal.

Lastefond palub kaasmaalaste abi, et aidata üheskoos Katerinal sellest raskest ja väga eriliselt kulgenud neeruhaigusest võitu saada.

Katerinat saab aidata, helistades Lastefondi heategevuslikele telefoninumbritele ning teie poolt valitud annetussumma listakse sama kuu telefoniarvele. Sobiva summa annetamiseks tuleks helistada vastavale annetusnumbrile:

helistades 900 5025, annetad 5 eurot

helistades 900 5100, annetad 10 eurot

helistades 900 5500, annetad 50 eurot

Aidata saab ka tehes annetuse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole ja märkides selgitusse «Katerina»:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813