Borrelioosi sümptom, mis jääb sageli tähelepanuta

Nakatumisest annab tihti märku sõõrikujuline lööve ümber hammustuskoha, mis tekib 3-30 päeva peale hammustust. Siiski ei leita sageli borrelioosibakterit verest õigel ajal, sest haigust ei osata kahtlustada. Diagnoosi panemiseks tuleb võtta arvesse ka teisi haigussümptomeid. Kõige levinumad neist on on väsimus, liigesevalu, peavalu, südame pekslemine, mälukaotus, vaimne segadus, ärevus ja depressioon. Kuna need ilmingud võivad viidata ka teistele haigustele, siis ongi puukborrelioosi diagnoosimine sageli keeruline.

Kui puukborrelioos jääb diagnoosimata, võib haigus muutuda krooniliseks ja tekitada pikaajalisi kaebusi. Lyme´i tõve kliiniku asutaja dr Joshua Berkowitz juhtis Suurbritannia Lyme´i tõve konverentsil tähelepanu sellele, et paljud perearstid ei mõista borrelioosi tõsidust ning seda, kui krooniliseks võib haigus muutuda. Paljud patsiendid on olnud haiged aastaid, ilma, et arstid oleks tõve põhjust leidnud. «Tihti öeldakse patsientidele, et nende sümptomid on psühhisomaatilised või depressioonist tingitud. On selge, et nad tunnevad end meedikute poolt hüljatuna,» sõnas Berkowitz.