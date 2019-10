Kardioloog Viigimaa selgitab, millised on südamehaiguste ohumärgid

Kui oluline riskitegur on ülekaal?

Ülekaal on kindlasti oluline riskitegur. Ta on tihedalt seotud teistega. Nii on ülekaalulistel tihtipeale kõrgem kolesterooli ja vererõhu tase. Südamelihase infarkti on seostatud vööümbermõõduga, selle näol on tegemist täpsema näitajaga kui kehamassiindeks.

Neid tegureid on veelgi. Näiteks ei saa alahinnata stressi mõju südamele. Seda nägime Ida-Euroopas 90ndate keskel, kui toimusid kiired sotsiaalmajanduslikud muutused ning inimesed olid suured pinge all. Nii Eestis, Lätis kui Leedus toimus hüppeliselt haigestumine südamehaigustesse. Seega stress on oluline tegur ja sellele on hakatud ka viimaste aastate jooksul rohkem tähelepanu pöörama, sest inimeste stressitase on üldiselt tõusnud.

Veel tasub mainida uneapnoed, millest viimase 10-15 aasta jooksul on rohkem rääkima hakatud. Korduvad hingamispeetused öö jooksul, norskamine, järsk hingamiskatkestus. Need omakorda tekitavad palju erinevaid probleeme nagu kõrgvererõhutõbe, ülekaalulisust ja viivad lõpuks südamehaiguste, isegi südameinfarktini välja.

Oletame, et keegi on teinud ka geenitesti ja saanud teada, et tal on kõrgem südamehaiguste risk. Kuidas sellest tekkiva stressiga hakkama saada?

Jah, see on oluline aspekt. Me peame inimesele koos geeniinfo tulemustega andma ka adekvaatset teavet ja teda nõustama. Näiteks, et 20 protsendine tõenäosus haigestuda tuleneb geenidest, kuid ülejäänu on teie enda teha. Väga palju saab ära teha kolesteroolitaseme langetamise, kehakaalu alandamise ja regulaarse liigutamisega. Eriti olulist rolli mängib tervislik toitumine. Muidugi ka suitsetamisest loobumine.

Nende jälgimisel saab palju ära teha. See, et vanematel, isegi kui nooruses, oli infarkt, ei tähenda automaatselt, et ka järeltulijatel see kindlasti juhtub. Geenid ju kombineeruvad ja seetõttu ongi järjest enam kasutusel polügeenne analüüs, mille alusel me määrame ja individualiseerime geneetilist tõenäosust.

Praegu on meil Eestis käsil suur personaalpreventsiooni kardiovaskulaarne uuring, kus on uurimisaluseks kõrge polügeense lisariskiga isikud, kes on keskealised, pole südamehaiged ning ei põe diabeeti. Me jälgime neid 12 kuu vältel, mingit sekkumist ei rakendata, kõik käib nagu tavaliselt Eesti meditsiinisüsteemis perearsti kaudu.

Teises grupis on analoogse riskivõimalusega inimesed, kelle puhul proovime teadlikult riski langetada.

Tegu on väga põneva projektiga, sest osalejad on randomiseeritud, suhteliselt sarnased inimesed. Kas meid saadab edu selle 12 kuuga, kas kolesteroolitase langeb, kehakaal paraneb, kas loobutakse suitsetamisest. See on oluline uuring ja mitte ainult Eesti arstiabis vaid kogu maailmas. Kui projekt lõpeb positiivselt siis tahame selle abil Eesti perearstisüsteemi edasi arendada ning ma usun, et sellest sünnib palju südamehaiguste riski langust.

Millised on lihtsalt rakendatavad toitumisalased nõuanded, et kolesterooli kontrolli all hoida?