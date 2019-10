Vähiuurijad tahavad välja selgitada, mis juhtub kasvaja sünnihetkel

Teadlased tunnistasid, et nende töö sarnaneb nõela otsimisele heinakuhjast ning tulemus võib olla aastakümnete kaugusel. «Peamine probleem on see, et me ei saa kunagi näha, kuidas vähk inimese sees sünnib. Selleks ajaks, kui vähk leitakse, on see juba väljakujunenud,» ütles Suurbritannia vähiuuringute instituudi varase avastamise uuringute juht David Crosby BBCle.

Manchesteri uurijad kasvatavad näiteks laboris inimese rinnakude kasutades sünteetilisi immuunrakke, et näha, kas on võimalik näha kõige varasemaid peeneid märke, mis võivad vähini viia. Siiski on alati oht ülediagnoosimiseks, sest kõik varased rakumuutused ei arene vähiks. Seetõttu peavad uurijad olema täpsemad, vaadates geene, millega inimesed on sündinud ning keskkonda, kus nad üles kasvavad, et leida individuaalne vähirisk. Ainult siis saab teada, kas on vaja sekkuda.

Vähi sõeluuringud aitavad kasvajaid varases staadiumis avastada. Hetkel ei ole aga usaldusväärseid skriinimismeetodeid kõhunäärme-, maksa-, kopsu- või eesnäärmevähi tuvastamiseks. See tähendab ka palju väiksemat ellujäämise protsenti haigetele. Skriinimisega vaadatakse ainult agressiivseid rakke, mis vähendab ülediagnoosimist. Praegu luuakse täpsemaid hüperpolariseeritud MRT uuringuid ja fotoakustikat. Sellega viiakse laserkiir kasvajasse ning tekivad helilained, mida uurides saab luua kujutisi. Järgmine eesmärk on näha, milliseid vähke saab sel viisil uurida.

Hüperpolariseeritud MRT uuring eesnäärmevähi kasvajast. FOTO: University College London

Cambridge'i ülikoolis loob professor Rebecca Fitzgerald edasiarenenud endoskoopi, et tuvastada vähieelseid sõlmi söögitorus ja käärsooles. Tema sõnul ei ole varasele avastamisele piisavalt tähelepanu pööratud ning mõned testid võivad olla väga lihtsad ja odavad.