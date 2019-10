Uskumatu vaatepilt: austraallane näitab melanoomiravi tagajärgi

37-aastane Ryan Glossop läks oma nahka kontrollima novembris peale seda, kui mehe sõber suri nahavähki. Väike sünnimärk Ryani kaelal osutuski vähiks ning kontrolli minek võis päästa tema elu, vahendab Yahoo News Australia.

Mees läbis kaks operatsiooni, kuid testide tulemused olid endiselt halvad. Seejärel tuli tal läbida kolmas lõikus jaanuaris, et eemaldada varasematest operatsioonidest tekkinud armkude ning lisaks veel kasvaja ümber olevat kude. Siiski näitasid uuringud, et mees ei ole vähist vaba. Seejärel tehti neljas operatsioon, millega eemaltati veel nahka ning asendati see nahasiiretega mõlemalt jalalt. Seljal olnud nahalapi asendamiseks eemaldati mõlemalt jalalt 40 sentimeetri pikkune ja kaheksa sentimeetri laiune nahatükk.

Arm peale esimest lõikust (vasakul) võrreldes hiljem eemaldatud nahatükiga. FOTO: kuvatõmmis Yahoo News Australia lehelt

Kahe lapse isa kirjeldas oma läbielamisi hirmutavate kuid elumuutvatena. Mees rääkis Austraalia uudisteportaalile, et teadmine, et ta on vähist vaba oli olulisem kui operatsioonist jäänud suured armid. Mees loodab oma kogemuse avalikustamisega muuta inimeste arvamust melanoomi ravist ja nahavähist. Arvatakse, et melanoom võib küll olla surmav, kuid selle eemaldamine on üpris lihtne ja jätab väikse armi, lisas ta.

Mees julgustab nüüd teisi oma nahka päikese eest kaitsma kuid ka abi otsima, kui mõni uus sünnimärk või tedretähn tundub kahtlane.

Kontrolli end ise

Nahaarst Ulvi Loite rääkis Postimehele, et igal aastal peaksid käima nahaarstile oma sünnimärke näitamas need, kel on ühel käel üle 20 sünnimärgi või kel on varem leitud nahavähk kas endal või esimese astme sugulastel. Kuigi heleda naha ja silmadega inimestel on suurem nahavähirisk, võib melanoom tekkida ka afroameeriklastel. Seetõttu peaksid ka hästi päevituvad inimesed aeg-ajalt kontrollis käima, rõhutas Loite