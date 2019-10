Tellijale

Gripivaktsiin on inaktiveeritud vaktsiin, mis tähendab, et vaktsiin ise ei ole võimeline nakkust esile kutsuma. Vaktsiin kaitseb ainult gripiviiruste põhjustatud haigestumise eest ega hoia ära kõiki võimalikke palavikuga kulgevaid viirushaigusi. Samuti ei tähenda vaktsineerimine, et võib loobuda muudest haiguse ennetamise meetoditest nagu sage ja hoolikas käte pesemine ning haigena rahvarohketesse kohtadesse mineku vältimine.